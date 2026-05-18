テレビ東京の相内優香アナウンサー（４０）が１８日までに、自身のインスタグラムを更新。第１子となる女児の出産発表後初となる投稿で、赤ちゃんを抱っこしながらフリーアナウンサー・北村まあさ（３７）の個展を訪れたことを明かした。麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展「ＰＯＰ ＤＯＧーシュバルツ的歩き方」へ。ＷＢＳで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウン