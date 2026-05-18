事故があった磐越道福島県6日 福島県の磐越自動車道で高校生ら21人が死傷したマイクロバスの事故を受け、香川県教育委員会は18日、県立高校などに対して、部活動で生徒を引率する時の規則などを改めて周知する通知を出しました。 5月6日、福島県の磐越道で新潟県の高校生らを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突して生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。 この事故を受けて、香川県教委