高松市内全ての公立小学校にウォーターサーバーを設置 すでに最高気温が30℃を超える日もあるため、学校では暑さ対策を強化しています。 春の運動会シーズン。高松市の新番丁小学校では今週土曜日の本番に向け毎日、練習をしています。 （新番丁小学校／岡内秀寿 校長）「先週あたりから、暑さを子どもたちも感じているところはあります」 水分補給をする時間をこまめにつくっ