歌手の木村カエラが16日に兵庫県三田市の有馬富士公園で行われた野外ライブ「ARIFUJI WEEKENDERS 2026」に出演後のオフショットを公開した。 【写真】小さなファンを抱き寄せて記念写真、人柄がにじみでる 木村は同日に更新したインスタグラムで「LIVEおわりに、4歳の女の子がメダルをくれた。嬉しいご褒美ありがとう」と女の子を左腕に抱き、メダルを右手に持った写真を投稿した。ほかにも移動中の車内と思われる場所での