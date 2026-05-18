香川県市町長会議高松市福岡町 香川県市町長会議が高松市で行われ、香川県の8市9町のトップと池田知事のほか県の幹部職員が出席しました。今回のテーマは「若者の定着促進」です。 香川県の若年層の転出超過は約2000人で、約10年前の2倍ほどで緊急性の高い課題となっています。 各自治体のトップらは、それぞれの現状や課題、取り組みについて意見を交換しました。 そして県と市町が連携して「若者の働く