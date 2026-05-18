横浜FCのアダイウトンが豪快なミドル弾を沈めた横浜FCのFWアダイウトンが“理不尽”ゴールでファンを唸らせた。横浜FCは5月17日にJ2・J3百年構想リーグ第17節で栃木SCと対戦し、1-0で勝利を収めた。後半アディショナルタイム6分に決勝点を決めたのが途中出場したブラジル人FWアダイウトンだった。GKのロングフィードから頭でつないで、最前線のアダイウトンへボールが渡った。背番号90はドリブルを開始し、中央から右サイドへ