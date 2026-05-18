17日、長野県上田市菅平高原でクマが目撃されました。雑木林の中にいた1頭のクマ。静かにカメラの方に顔を向けます。目撃されたのは、上田市菅平高原にあるグラウンドのすぐ横。17日午後2時半ごろのことでした。撮影者「クマの姿があります。ゆっくりと奥の方へ歩いていきました」クマが目撃された当時、グラウンドではサッカーの練習試合が行われていました。チーム関係者「（別のサッカーチームが）ミ&#