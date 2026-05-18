自民党静岡県連は18日、県連大会を開いて新体制を決定しました。再任となった井林会長は、2027年春の統一地方選のうち県議選では過半数獲得を目標に掲げました。静岡市葵区で開かれた自民党県連大会では、県連の新しい役員体制について会長に井林辰憲衆院議員、幹事長に良知淳行県議、総務会長に飯田末夫県議、政調会長に西原明美県議とすることを正式に決定しました。再任となった井林会長は、2027年春の県議選について…。（自民