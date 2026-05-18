EVモーターズ・ジャパン製の電気自動車バス＝18日午後、大阪市城東区（共同通信社ヘリから））大阪メトロは18日、大阪・関西万博でトラブルが相次ぎ、路線バスへの転用を断念したEVモーターズ・ジャパン（EV社、北九州市）製の電気自動車バスを、大阪市内の保管先から撤去する作業を始めた。大阪メトロによると、大阪市城東区内に100台以上を置いており、6月中に撤去を完了させる方針。処分方法は調整中だとしている。大阪メ