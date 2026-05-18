講演する国連のグテレス事務総長＝18日午後、東京都渋谷区来日中の国連のグテレス事務総長は18日、国連大学（東京都渋谷区）で開かれた日本の国連加盟70周年を記念するシンポジウムで基調講演した。「核兵器のない世界は日本と国連のDNAに深く刻まれた目標だ」と述べ、核廃絶に向けて協力していく姿勢を強調した。シンポジウムは日本と国連の70年の歩みと多国間主義の未来がテーマ。日本は国連憲章の擁護者、人間の安全保障の