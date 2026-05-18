要望後に記者会見する「水俣病胎児性小児性患者・家族・支援者の会」の加藤タケ子さん（左）ら＝18日午後、環境省水俣病患者の支援者らが18日、環境省を訪れ、患者の福祉支援を巡る石原宏高環境相の発言について改めて謝罪を求める文書を提出した。同省は石原氏に要望を伝え、福祉支援について何ができるか検討すると回答した。石原氏は水俣病犠牲者慰霊式に合わせて4月30日〜5月1日に熊本県水俣市を訪問。胎児性患者の金子雄