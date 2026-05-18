「シャレン！アウォーズ」で受賞した（左から）J3鹿児島、J2甲府など各クラブの担当者＝18日、東京都内Jリーグは18日、クラブの社会連携活動表彰「シャレン！アウォーズ」で、地域の課題解決に挑むソーシャルチャレンジャー賞にJ3鹿児島を選んだ。鹿児島市の練習場に近い無人駅のJR喜入駅でカフェを運営するなど、にぎわいをつくりだしたことが評価された。国や自治体が掲げる政策を活用して持続可能な活動に取り組むパブリッ