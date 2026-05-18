G7財務相・中央銀行総裁会議で会場入りした片山財務相（中央）。左はフランスのレスキュール経済・財務相＝18日、パリ（共同）【パリ共同】日米欧の先進7カ国（G7）は18日、パリで財務相・中央銀行総裁会議を開いた。最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」などAIを悪用した金融システムへのサイバー攻撃対策を議論する。中東情勢の混乱で長期化する原油高への対応や、重要鉱物の供給網強化も主要議題だ。世界的な長期金利の