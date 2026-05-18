福井県は18日、杉本達治前知事（63）のセクハラ問題を受けて設置した、外部有識者でつくる「コンプライアンス委員会」の初会合を県庁で開いた。会合は非公開。県によると、ハラスメントの第三者窓口に寄せられた中村保博前副知事（68）に関する事案2件について、同日付で専門部会を設け、調査を始めることを決定した。専門部会は外部弁護士3人で構成する。県は調査対象となった2件について、内容を明らかにしていない。全庁的