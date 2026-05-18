学問の神様・菅原道真公をまつる太宰府天満宮（福岡県太宰府市）で、明治以来１２４年ぶりとなる本殿の大改修が完了し、１８日に報道陣に公開された。本殿は約４３０年前の桃山期に再建され、重要文化財に指定されている。道真公の没後１１２５年の節目にあたる２０２７年を前に、屋根の檜皮（ひわだ）の葺（ふ）き替えや漆、彩色の塗り直し、金箔（きんぱく）の貼り替え、金具約８００点の補修などを３年間で実施。檜皮は岡山