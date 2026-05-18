参政党の神谷宗幣代表は18日の記者会見で、16日に自身の講演会の爆破予告で東京大学の学園祭「五月祭」が中止になったことについて言及した。【映像】講演中止「辺野古の問題が影響か」発言の瞬間（実際の様子）神谷代表はまず「当日、私はもう東大のすぐ近くにいたんですが、座り込み等があり中に入れないということと、殺害予告といいますか、爆破予告というのか、そういったものも複数出ているという報告がありました。ずっ