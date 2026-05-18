日本サッカー協会（JFA）が５月18日、狩野倫久（みちひさ）氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。会見冒頭では、なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏、近賀ゆかり氏、佐野智之氏が就任することが電撃発表された。なでしこジャパンの指揮官を巡っては、ニルス・ニールセン氏が今年３月にアジアカップ制覇に導いたものの、翌月に契約満了で退任。直近のアメリカ遠征では、当時コーチの狩野氏が監督代行を務めていた。