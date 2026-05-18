明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで奈良クラブと対戦。2人のストライカーが活躍し、ホーム6連勝です。 初夏の日差しが降り注ぐビッグスワンスタジアム。ホーム5連勝中のアルビは、サポーターの声援を力にこの日も強さを見せます。 前半、まずはこぼれ球に白井！続いて笠井！さらには抜け出した若月！ゴールは奪えずも9本のシュートを