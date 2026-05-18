上越市出身の埼玉西武ライオンズ・滝澤夏央選手が今シーズン第1号となるホームランを放ち、新潟県出身選手のNPB最多安打記録を更新しました。 プロ5年目・上越市出身の滝澤夏央。16日の日本ハムとの試合、第一打席で見せました。今シーズン第1号のソロホームラン。自身3年ぶりのホームランでNPB通算157安打となり、日本ハムなどで活躍した新潟市出身の渡辺浩司さんが持つ県出身選手のNPB最多安