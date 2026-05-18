北海道・帯広空港で、航空大学校の訓練機が離陸時に滑走路を逸脱して停止したということです。これによるけが人はいません。国交省などによりますと、５月１８日午後４時半ごろ、航空大学校の訓練機が帯広空港を離陸する際に、滑走路を逸脱して停止したということです。午後５時４５分時点で、滑走路が閉鎖されています。けが人はいませんが、これまでに２便が欠航、１便に遅れが発生しています。このあと逸脱した訓練機を移動させ