俳優の三浦翔平さんは5月18日、自身のInstagramを更新。ハワイ・ホノルルで開催されたトライアスロン大会のオリンピックディスタンスを完走したことを報告しました。【写真】三浦翔平のトライアスロン完走ショット「おめでとう お疲れ様でした」三浦さんは「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！ 初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…」とつづり、5枚の写真を公開。完走メダルを