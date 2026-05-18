打席内でも良い表情を見せ始めている大谷(C)Getty Images復活の兆しが見えてきた。現地時間5月17日、敵地で行われたエンゼルス戦で、大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。5打数3安打2打点と活躍し、10-1での大勝劇に貢献した。【動画】高めに大きく抜ける球に大谷翔平が絶叫するシーンをチェック苦しんできた日々を脱しつつある。休養明けとなったエンゼルスとの今シリーズの前まで、大谷の月間打率は打率.1