世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1200の旅行パートナーから最適な旅行プランを提供する“グローバル旅行アプリ”Skyscanner Japan（以下、スカイスキャナー）は、データに基づき賢くパフォーマンスを最大化させる旅のスタイル「ロジタビ」を体現するため、人気YouTuber「むっかな」とコラボレーションし、ロジタビ実践釜山旅行の動画を公開した。また、最大12連休となった今年のゴールデンウィークを終え、「物価高などの