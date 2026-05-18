カール事務器は、立体的なフラワーアート作品が作れる「クラフトパンチ」を5月下旬に発売する。「クラフトパンチ」は同社が1985年世界で初めて開発した型抜き用ペーパーパンチ。紙を差し入れパンチするだけで複雑な絵柄を誰でも簡単に抜くことができる便利ツールとして、広く普及した商品。その後、クラフトパンチで抜いた紙を組み合わせて作品を作る 「クラフトパンチアート」が発展したが、近年はより精巧に立体的な作品を作る制