「京急 1500 形（専用連結仕様）」京急グループの京急ストアは、5月17日から鉄道玩具「プラレール」（製造元：タカラトミー）の京急オリジナルプラレール「京急1500形（専用連結仕様）」を発売した。この商品は、京急オリジナルプラレールでは人気商品で、長らく品切れとなっていたが、消費者からの要望も多く寄せられていたことから、専用連結仕様に変更して新発売する。後尾車に専用の連結器が付いており、同様の専用連結器が付