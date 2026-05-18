高市総理はきょう、中東情勢の長期化による物価の高騰や経済への影響に対応するため、補正予算案の検討を指示したと明らかにしました。先月、2026年度予算が成立したばかりで異例の対応です。高市総理「引き続き中東情勢が不透明である中で、今後の物価動向や経済に与える影響、しっかり注視をいたします」きょう、政府与党連絡会議で、中東情勢によって「経済や国民の生活に支障が生じないよう必要に応じて対応する」と強調した高