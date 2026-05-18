キリンビバレッジの『キリン 午後の紅茶』は、発売40周年を記念して、オリジナルティーマグカップが当たる「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」をきょう18日からスタートした。「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」は、新CM「はじまりの午後」篇の舞台となった“紅茶文化の聖地”イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施したもの。午後の紅茶の象徴である