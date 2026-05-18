“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが5月17日、自身のインスタグラムを更新。ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に参加したことを報告しました。 【写真を見る】【本田紗来】背番号44のユニフォーム姿で『サツコレ』に参加「なんの番号でしょう」本田さんは、「サツコレ ありがとうございました♥♥」と感謝を伝え、「SARA 44 のユニフ