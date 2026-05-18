１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて４８銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円９２〜９３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円８５〜８９銭で大方の取引を終えた。