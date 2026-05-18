タレントのマツコ・デラックス（53）が18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、ご近所の善意にまつわる訴えに不快感を口にした。番組では、近所で自家栽培の野菜を作っているおじいさんから、顔を合わせるたびに渡される大量の野菜を食べきれず、捨ててしまうというネット記事を紹介した。2児の母で、「今朝も待ち伏せをしていました。ストーカーみたいで気持ち悪いです」といった