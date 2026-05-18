軍事パレードでプラスチック製の銃を手にする幼い男の子＝4月17日、イラン首都テヘラン/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Imagesテヘラン（CNN）イラン首都テヘランに夜が訪れ、アルボルズ山脈の頂きが闇に消えていくころ、何千人ものイラン人が決まったように街頭へと繰り出し、反米支持者の動員を目的とした国家主導の集会に参加している。テヘランの高級住宅街、タジリシュ広場の近くでは「米国に死を」というお決まりのかけ声