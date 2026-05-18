頭を木魚にこの記事の画像を見る私たちの日常は、イライラやモヤモヤであふれている。急いでいる時に限って前の人が自動改札で引っかかったり、退勤時間ギリギリに仕事を頼まれたり、知人の自慢話にモヤッとしたり。些細なことでイラッとして、そんな自分にまた落ち込む。こうした負のループに陥りがちな人も、少なくないのではないだろうか。仏教マニアとして知られる笑い飯・哲夫さんの小説『頭を木魚に』（主婦の友社）は、