【漫画】本編を読む『イギリス人の夫は優しさが異次元で、毎日サプライズ！』（りせとルイス：原作、チャチャモシトロン：漫画/KADOKAWA）は、日本人・りせとイギリス人の夫・ルイスによる結婚生活を描いたコミックエッセイ。SNSで大きな共感を集めた実話をもとにした作品で、文化の違いを超えて育まれる夫婦の愛情と、何気ない日常の尊さをユーモラスに描き出している。物語の中心であるイギリス人男性・ルイスは、タイトル通り