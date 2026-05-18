2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。芸能・エンタメ部門の第3位は――。▼第1位暴力団を使い｢書くな｣と脅す…細木数子の闇を暴いたライターだから書ける｢ヤクザとズブズブの関係｣▼第2位｢風､薫る｣で多部未華子が演じる大山捨松はなぜ20歳上の宿敵･薩摩の軍人と結婚したか…親友に吐露した本音▼第3位｢呪術｣｢推しの子｣より海外で高評価…バトルでもファンタジーでもない｢