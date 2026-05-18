米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイと元新日本プロレスＥＶＩＬことＮＡＲＡＫＵが、結婚していたことを１７日に公表し話題を呼んでいる。イヨは１８日、自身のインスタグラムを更新し「昨日の『情熱大陸』オンエア、そして私たちの結婚発表に関して、たっっっくさんの温かいメッセージや反響、本当にありがとうございます。皆さまからいただいた祝福の言葉を、一つひとつ大切に読ませていただいており