会議や話し合いで反発を生まないためにはどうすればいいのか。『京都人が教えるずるいけどうまい合意の技術』（青春出版社）を書いた、行政書士の服部真和さんは「誰に・どの順番でアプローチするかが重要だ。1200年の都が育んだ京都人の『敵を作らない技術』をぜひ参考にしてほしい」という――。（第3回）※本稿は、服部真和『京都人が教えるずるいけどうまい合意の技術』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc