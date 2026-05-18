RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は5月13日から、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「雪花ラミィ」とのコラボレーションキャンペーンを日本国内のチョコザップ全店舗で開始した。期間は7月12日まで。「雪花ラミィ」とのコラボレーションキャンペーン期間中は、「推しと一緒に、前向きな毎日へ。」をコンセプトに、若年層の運動不足解消や運動初心者への習慣化をサポート。店内では特別な限定コンテン