【モデルプレス＝2026/05/18】女優の芳根京子が5月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】29歳朝ドラヒロイン「透明感が爆発」ウエストチラ見せコーデ◆芳根京子、クロップドトップス×ミニスカ姿披露6月12日から7月5日にかけて上演される舞台「ウェンディ＆ピーターパン」でSnow Manの渡辺翔太とW主演を務める芳根は「ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます」と近況を報告。「投稿が滞