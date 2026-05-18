【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの高垣麗子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「詰め方も凝ってて素敵」ひと手間加えられた卵焼き・筑前煮などの弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今週もお弁当スタート」と報告し、お弁当作りの様子を披露。短冊状のチーズをたっぷりとのせた餃子の皮を手にした姿が収められており、「写真を撮るくらいの 少しでも余裕