【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いタレントのイモトアヤコが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスが良くて理想的」と話題の食卓◆イモトアヤコ、野菜たっぷりの晩ごはん披露イモトは「晩ごはん」とつづり、料理が並んだ食卓の写真を投稿。なすとピーマンの肉炒め、揚げ物、マヨネーズをかけたブロッコリー、刻んだトマトやみょうがをトッピングした冷奴