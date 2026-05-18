SEVENTEENのTHE 8が、ファンを魅了した。ディエイトは5月17日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】タトゥーびっしり？ディエイトの“爆イケビジュ”公開された写真には、路地で撮影を楽しむディエイトの姿が収められている。白のTシャツに黒のパンツ、帽子を合わせたディエイトは、リラックスした雰囲気の中でさまざまなポーズを披露した。特に、半袖Tシャツからのぞくタトゥー入りの腕が視線を引きつけた。