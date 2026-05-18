◆大相撲夏場所９日目（１８日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）にはたき込まれ、５連敗で７敗目となった。過去９勝１敗と合口のいい相手に、土俵際から体勢を入れ替え、出ていったが、左からはたかれ、先に落ちた。５日目から元気なく５連敗で、勝ち越しには、崖っぷちに追い込まれた。