18日は福岡県内各地で30℃以上の真夏日となりました。季節外れの日差しが降り注いだこの日、熱中症への対策をする人も多かったようです。 ■原田菜月アナウンサー「午後1時過ぎの福岡市です。少し動くと、じんわりと汗ばむような日差しの強さです。時折吹く風に心地よさを感じます。」福岡市東区の海の中道海浜公園では、強い日差しを帽子や日傘で遮りながら、園内を散策する人の姿が見られました。 福岡市の最高