◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）桜花賞で果敢に逃げて１８着に敗れたロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）が、牝馬クラシック２冠目で巻き返しに燃えている。フラワーＣでの２着など、１８００メートルで好成績を残していたが、竹内調教師もレース前は「スピード的に足りないと思っていた」。ゲートが開くと鞍上が促して先頭へ。「無理せず逃げの形になった