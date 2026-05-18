Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が１８日、大阪・心斎橋に２１日にオープンする「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに「ディオールビューティーフレンズオブザハウス」として出演。関西ジュニア時代に夢中でパフォーマンスした大阪松竹座が今月末で閉館することへの寂しさを吐露した。登壇時にアートとファッションが融合したインテリアを見渡し「うわ〜、すごっ！」とため息をもらした。黒