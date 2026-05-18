北海道苫小牧市のノーザンホースパークは昨年１１月２５日に世を去った１２年の牝馬３冠など国内外でＧ１・７勝したジェンティルドンナの墓碑を、パーク内に建立したことを５月１８日、Ｘで発表した。あす１９日からの一般公開を前に、ノーザンファーム代表の吉田勝己氏、サンデーレーシング代表の吉田俊介氏が献花を行う様子をＸでは写真を載せて投稿。「その功績を称えました。幾多の栄光を刻み、多くの人々に愛された名牝へ