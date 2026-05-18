BE:FIRST（撮影：田中聖太郎写真事務所） デビュー5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが味の素スタジアムで行った自身初のスタジアムライブ2デイズ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」の初日、5月16日公演をレポートする。【写真】BE:FIRST、スタジアムライブの模様BGMの「Slogan」のライブ音源が徐々に大きくなった。巨大なLEDビジョンに、ファッションモデルのRYUHEI、ロックンローラーのSHUNTOが映し出