明日19日は晴れて季節外れの暑さとなる所が多いですが、20日(水)から24日(日)頃は曇りや雨となる所が多く、前線や低気圧が主役の天気となる見込みです。関東から九州北部は「梅雨のはしり」となり、九州南部などは梅雨入りが近いとみられます。早めに雨のシーズンを迎える準備をしておきましょう。明日19日日中は晴れて気温上昇明日19日も東北から九州では、日中いっぱいは、引き続き高気圧に覆われて晴れる所が多い見込みです。