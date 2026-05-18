◆大相撲夏場所９日目（１８日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭５枚目・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越して、１敗で首位を守った。過去１４勝６敗の相手に、左をのぞかせ、右を抱えながら、出て行き勝利。若元春のうっちゃりに、土俵から落ちる際に顔面を強打したのか、額から流血した。前日は、優位な展開としながら、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）に逆転負け。だが、この日はその敗戦を引きずらずの勝利。２