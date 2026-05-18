数えで7年に一度行われる諏訪大社の御柱祭。2年後の祭りに向け、上社の御柱祭で使われる御用材を選ぶ仮見立てが行われました。諏訪大社村上益弘宮司「この候補木を本宮一の御柱と見立ててよろしいでしょうか」「異議なし」伊那市郊外の山林で行われた仮見立て。諏訪大社上社の本宮と前宮の御柱の候補となる8本の大木を見定めました。数えで7年に一度、山で切った大木を人の力だけでひき、社殿の四隅に建てる御柱祭。伊那市の山林